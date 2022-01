"Adulte jamais" : Marc Lavoine nous présente son nouvel album

Rendez-vous chez un disquaire de son quartier, autant dire au paradis. Car Marc Lavoine est un passionné de chansons françaises et de vinyles. Il faut le voir écoutant les chansons de son maître Serge Gainsbourg : il redevient aussitôt un adolescent. Presque 40 ans de carrière pour cet amoureux de la vie, reconnu pour l'élégance de son style pop. Luc Chaplier, disquaire, se souvient des débuts de Marc Lavoine dans les années 80. "Les premières fois que j'ai pu entendre Marc Lavoine, au niveau textuel et puis même au niveau esthétique, au niveau des clips, c'est vrai que ça changeait complètement. Il y avait des mélodies qui étaient imparables", raconte-t-il. Marc Lavoine sort cette année un nouvel album. "Adulte jamais", c'est douze nouvelles chansons, douze nouvelles histoires, avec une pochette dédiée à son enfance. "C'est des chansons d'hommes et de femmes surtout, des chansons d'amour parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses de très intéressant en dehors de ça", explique le chanteur. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez