Aéronautique : des bijoux de l'aviation restaurés par des retraités passionnés

Sur le tarmac de Corbas (Rhône), pas de pointe à 1 200 km/h. Ce qui fait décoller ces retraités, c'est de veiller sur leurs jojos : Mirage, Rafale et autres fleurons de l'aviation. C'est l'une des plus grandes collections du pays, dont certains sont classés monument historique. Ces engins ont défendu notre territoire et c'est ce qui vaut l'admiration de ces bénévoles. La passion de ces derniers est de sillonner les bases militaires, démonter les aéronefs bons pour la retraite et les restaurer pièce par pièce, et ce, sans compter leurs heures. Dans leurs rangs, un as des as : Albert Delin, aux commandes du Mirage IV pendant dix ans, avec la modestie chevillée au corps et la bombe atomique sous les pieds. Visiter leur musée, c'est donc forcément franchir le mur du son. Le but de ces passions est aussi de susciter des vocations : voler, comme eux en ont toujours rêvé. Il manque des pilotes de Rafale, alors pourquoi pas vous ? Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour devenir un chevalier du ciel.