Aéroport bloqué, voyageurs en galère

Ce mardi matin, il fallait prévoir de la marche pour attraper son vol à l'aéroport de Nantes. En effet, depuis quatre heures, les adhérents de la CGT bloquent tous les accès, créant ainsi de gros embouteillages. "C'est bouché par tous les sens. On n'en peut plus", s'indigne un automobiliste. Les voyageurs n'ont donc pas accès au parking. Beaucoup se sont garés sur le bas-côté de la route, loin de leur terminal. "C'était censé être une semaine de vacances en Jordanie. Donc là, on commence par deux heures de marche à pied", explique un passant. Et lorsqu'ils passent le point de blocage, certains apportent leur soutien, d'autres refusent le dialogue ou craquent. C'est la troisième fois que les syndicats bloquent l'aéroport pour protester contre la réforme des retraites. "Le blocage ce n'est pas pour emmerder les gens. Le but, c'est le blocage de l'économie", explique une manifestante. Devant les terminaux, ceux qui viennent d'atterrir sont démunis. Il n'y a pas de bus ou de navettes. Un couple a déjà eu un vol annulé et poursuit son parcours du combattant. TF1 | Reportage M. Giraud, F. Bourdillon