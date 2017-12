Aéroport de Notre-Dame-des-Landes : quel sera le sort du projet ?

Emmanuel Macron a promis de trancher sur le sujet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes avant la fin du mois de janvier 2018. Les trois médiateurs chargés d'étudier le dossier ont remis leur rapport au Premier ministre et au ministre de l'Environnement. Le choix se fera entre Notre-Dame-des-Landes et un important aménagement de l'aéroport de Nantes Atlantique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.