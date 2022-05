Aéroport de Nantes : le ras-le-bol des riverains

Désormais pour limiter le bruit au-dessus de Nantes, interdiction pour les avions de se poser ou de décoller entre minuit et six heures du matin. Un couvre-feu qui a été instauré début avril, après l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes, dans le cadre du réaménagement de l'actuel aéroport. Une mesure qui a déjà été plusieurs fois transgressée, c'est ce qui agace les habitants de Saint-Aingnan-Grandlieu. Dominique, lui, se lève très tôt pour travailler, et parfois il a du mal à dormir. Depuis le début du mois, le collectif des citoyens exposé au trafic aérien enregistre scrupuleusement toutes les entorses au couvre-feu. Un constat intolérable pour ce collectif, car même pendant le couvre-feu, l'aéroport reste ouvert. Tous les décollages et les atterrissages doivent être autorisés par la tour de contrôle et les autorités. De son côté, la direction générale de l'Aviation civile précise que chaque vol effectué en dehors du couvre-feu sera examiné. En cas d'infraction, les amendes peuvent aller jusqu'à 40 000 euros. TF1 | Reportage N. Hesse, X. Baumel