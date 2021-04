Aéroport de Nantes : les dispositifs d'aide suscitent la colère

Ce mercredi matin à Bouguenais (Loire-Atlantique), la maire Sandra Impériale sonde les personnes concernées par le droit de délaissement, celui de se faire racheter sa maison par l’État. Marie-Françoise Beranger, une retraitée qui habite à quelques mètres des pistes d'atterrissage de l'aéroport de Nantes, serait intéressée. Mais elle ne bénéficie pas de ce droit alors qu'elle subit les nuisances. "Je trouve ça particulièrement inéquitable", confie la maire. Sur les 48 habitations situées dans la zone de délaissement, seules 10% ont été achetées entre 2010 et 2018. Pourtant, c'est une condition indispensable pour être éligible. "On a investi en achetant ces maisons et maintenant tout s'arrête. C'est injuste", déplore Renaud de Waele. D'une rue à l'autre, le dispositif de compensation est complètement différent. Pourtant, le son n'a pas de frontières. Ceux qui sont du bon côté de la rue peuvent en bénéficier. Cela suscite de l'aigreur et de la colère. Les habitants proches de l'aéroport de Nantes sont unanimes : les dispositifs d'aide sont trop restrictifs.