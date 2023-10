Aéroport de Nantes : pas de travaux... que des mécontents

Des avions comme celui-ci, Thierry en voit tous les jours, et même plusieurs fois par jour depuis son jardin. Il habite ici depuis 20 ans, à plusieurs centaines de mètres du tarmac. Lors de l'abandon du transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), l'État s'était engagé à moderniser l'équipement actuel. Avec notamment un allongement de la piste, ce qui aurait limité le bruit des avions, mais il n'y croit plus. Juste à côté, pour sa voisine Françoise, ce n'est pas la modernisation de l'aéroport qui pose problème, mais l'intensité du trafic aérien. À Bouguenais, la commune où se situe l'aéroport, la municipalité regrette l'annulation des travaux. Elle aimerait surtout un strict respect de l'interdiction des vols de nuit, mesure instaurée en avril 2022. Plus d'une centaine d'infractions ont été enregistrées cet été. Au-delà des riverains, les acteurs économiques s'inquiètent aussi. Selon eux, le développement de la région est en jeu. Le gouvernement devrait lancer un nouvel appel d'offres d'ici la fin de l'année, les travaux pourraient démarrer dans deux ou trois ans. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec