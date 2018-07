Affaire Benalla : Emmanuel Macron assume et campe sur ses positions

En politique, le feuilleton Benalla se poursuit avec de nouveaux épisodes. L'affaire prend une telle ampleur que lors d'un bain de foule improvisé à Bagnères-de-Bigorre, Emmanuel Macron s'est à nouveau défendu. En venant inaugurer l'office du Tourisme de la ville, le président espérait mettre un terme à l'affaire Benalla. Les journalistes continuent pourtant à l'assaillir de questions. Il leur répond toujours la même chose et affirme que cela n'intéresse que les journalistes et pas les Français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.