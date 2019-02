Affaire Benalla : l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron placé en détention provisoire

Le 19 février 2019 au soir, Alexandre Benalla a été placé en détention provisoire. Pour cause, cet ancien collaborateur de l'Elysée n'a pas respecté son contrôle judiciaire dans l'enquête sur les violences du 1er mai 2018. Dans la matinée du 20 février 2019, la Commission d'enquête du Sénat a rendu public son fameux rapport sur cette affaire. Quid de son contenu ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.