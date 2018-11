Affaire Carlos Ghosn : les réactions des salariés de l'usine de Douai

Carlos Ghosn, le PDG du groupe Renault-Nissan-Mitsubishi, a été arrêté le 19 novembre 2018 par la justice japonaise. Les réactions s'enchaînent à l'usine Renault de Douai. L'affaire suscite la consternation et l'écœurement des employés. Ils redoutent les conséquences économiques de cette arrestation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.