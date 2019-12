Affaire Delevoye : le "monsieur retraite" du gouvernement présente sa démission

En dépit du soutien d'Edouard Philippe, Jean-Paul Delevoye a été contraint de démissionner ce 16 décembre 2019. Les deux activités rémunérées dans le secteur privé lui ont coûté cher. En effet, cumuler d'autres fonctions en plus de celle de ministre est interdit par la loi et la Constitution. De plus, il a omis de les déclarer dès le début à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Malgré son engagement à rembourser cet argent, l'affaire pourrait encore aller en justice. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.