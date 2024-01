Affaire Delon : l’enregistrement qui met encore de l’huile sur le feu

"Je suis fatiguée papa... Moi on est en train de m'enterrer, et toi, on est en train de te prendre pour un débile..." Ces mots, extraits d'un enregistrement posté dimanche soir sur son compte Instagram par Alain-Fabien Delon, seraient ceux d'Anouchka, sa sœur. Il date la scène de vendredi soir, au domicile de son père. Alors qu'il vient de quitter la pièce, son téléphone enregistre, à leur insu, le tête-à-tête entre Anouchka et Alain Delon. "Bah ouais papa, il va peut-être falloir dire un truc, parce que là, le piège, il va se retourner sur toi là", entend-on également sur cet enregistrement. Les réponses d'Alain Delon sont inaudibles, sa fille doit se répéter : "J'en prends déjà plein la gueule... Que je te manipule, que t'es gâteux.". "Papa est très affaibli, c'est un fait. Nous le savons tous", a écrit Alain-Fabien sur Instagram. Une riposte quasi immédiate à la défense d'Anouchka sur notre plateau dimanche soir, accusée par son frère aîné Anthony d'avoir caché des résultats médicaux et de vouloir emmener son père en Suisse pour des raisons fiscales. Je suis la fille de mon père, je ne suis pas la fille d'un portefeuille", a notamment déclaré la jeune femme face à Audrey Crespo-Mara. "Ce n'est pas une question d'argent". Nous avons interrogé Anthony Delon sur cet enregistrement, il nous répond ce lundi matin : "Il fait toute la lumière sur la double personnalité d'Anouchka, sur la violence verbale dont elle est capable et les mensonges qu'elle a colportés". Avec les Français comme témoins, la querelle de famille se poursuit sur la place publique. TF1 | Reportage M. Croccel, E. Jarlot