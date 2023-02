Affaire Palmade : deux hommes recherchés

Où sont passés les deux passagers de Pierre Palmade ? Cet habitant du secteur, qui préfère rester anonyme, assure les avoir vus à pied le long de la route, quelques minutes après l'accident. Il décrit deux jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années. D'après lui, ils arrivaient de la direction où s'est déroulé l'accident, et se dirigeaient vers le village où réside l'acteur. Une perquisition a eu lieu ce week-end à son domicile. Les enquêteurs n'ont pas trouvé de drogue d'après le procureur, mais les analyses montrent que Pierre Palmade avait consommé de la cocaïne dans les 48 heures avant l'accident. Les deux hommes disparus sont-ils passés récupérer d'éventuels stupéfiants dans la soirée ? C'est une hypothèse envisagée par les enquêteurs, qui sont toujours à leur recherche. Le témoignage de ces passagers pourrait apporter des informations cruciales. Les enquêteurs pourront aussi s'appuyer sur les nombreuses caméras de surveillance, situées le long de la route empruntée par les deux hommes après l'accident. D'après nos informations, le véhicule circulait depuis Cély-en-Bière, où réside l'acteur, et s'éloignait du village jusqu'à la collision. L'état de santé de Pierre Palmade, toujours hospitalisé, n'a pas encore permis son audition. Une des victimes, passager de la voiture percutée, un jeune garçon de six ans, était dimanche soir toujours placé dans le coma. TF1 | Reportage F. Litzler, C. Chevreton