Affaissement de talus, le trafic TER à l'arrêt

À la gare de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ces panneaux annoncent la couleur. Le trafic est interrompu. Il n'y a aucun TER en direction de Calais et c'est une surprise. Pour trouver la cause, il faut partir à 20 minutes de Boulogne, à Wimereux. Événement rare, le talus s'est affaissé ce lundi soir. La pluie des derniers jours a fragilisé la terre. Des pierres sont tombées au bord des voies. C'est suffisant pour arrêter le trafic ce mardi matin, entre Boulogne et Calais. En tout, 400 personnes voyagent tous les matins sur cette ligne, mais la plupart sont compréhensifs. "Ça peut arriver qu'il y ait des ennuis techniques. J'imagine qu'ils interviennent sur les voies", confie une usagère. Ce mardi matin, des techniciens sont sur place pour sécuriser les lieux. C'est un incident extérieur à la SNCF, mais qui s'ajoute à un quotidien compliqué pour les voyageurs confrontés à des suppressions de train très fréquentes dans la région. Le trafic devrait reprendre aux alentours de seize heures. En attendant, des cars de substitution permettent aux voyageurs de rejoindre Calais. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette