Affaissements miniers : les maisons de ces Mosellans s'enfoncent dans le sol

Voici ce qui reste d'une des dernières mines de charbon du pays, fermée depuis 20 ans. Elle se trouve à Rosbruck (Moselle). Dans les années 80, après avoir creusé la roche, les exploitants ont laissé une partie des souterrains s'effondrer. Problème : la technique a provoqué l'affaissement de tout un village. "Voilà donc ce que je voudrais vous montrer, c'est cette fissure qui est vraiment impressionnante", témoigne un habitant. Et il n'en a pas qu'une. Vue de l'extérieur, elle saute aux yeux et défigure la plupart des maisons, y compris celle de Joëlle Pirih qui vit ici depuis 40 ans. La maison de Joëlle s'est affaissée. Elle est désormais à quatre mètres sous le niveau de la rivière voisine. Pour masquer les dégâts, le couple n'a pas le choix que d'utiliser le système D. Comme cette habitante, 45 familles ont engagé un procès qui s'éternise. Les sinistrés réclament d'être remboursés à hauteur du prix initial des maisons pour pouvoir partir et reconstruire dans une zone sécurisée.