Affichage publicitaire, une réglementation complexe ? Le 13H à vos côtés

Toutes ces petites affiches qu'on peut repérer au quotidien dans les rues, sur les routes, annonçant des événements, on peut penser parfois que c'est un peu trop. Quelles sont les règles ? Pour être clair, on les appelle pré-enseignes publicitaires temporaires. Elles ne sont pas destinées à rester longtemps. Le code de l'environnement dicte des règles précises. La première, il faut demander l'accord du propriétaire du lieu d'implantation. Quand on est en agglomération, l'affiche doit être placée au maximum trois semaines avant le début de la manifestation , et doit être retirée une semaine après la fin de la manifestation. Ensuite, elle ne doit pas gêner la visibilité ou être confondue avec un panneau de circulation routière. Puis, elle doit être au moins à cinq mètres de la chaussée. Il y a une longue liste de lieux interdits à ces affiches. Hors-agglomération, si le panneau ne dépasse pas un mètre d'hauteur et 1,5 mètre de largeur, qu'on se trouve dans les cinq kilomètres de la manifestation, qu'elle est apposée sur un support au sol, dans la limite de quatre panneaux par manifestation, c'est toléré. T. Coiffier