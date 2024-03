Afficher la photo des voleurs, bientôt légal ?

Jenny Bessaou, commerçante de Forbach (Moselle), se souvient comme si c'était hier de ce jour, il y a un an et demi, où une femme est rentrée dans son magasin pour voler quatre doudounes. Choquée par l’événement, elle n’hésite pas une seconde et publie les images de la voleuse sur les réseaux sociaux. Sa clientèle comprend parfaitement son avis. Cet agissement est interdit par la loi. Publier les images de voleurs sur Internet, ou les afficher en vitrine, la pratique est illégale. Et pourtant, ces dernières années, de plus en plus de commerçants n’hésitent pas à y recourir. Ils disent être excédés par les vols à l’étalage. L’année dernière, une nouvelle amende forfaitaire de 300 euros a été instaurée pour les voleurs pris en flagrant délit. Mais le député MoDem de l’Ain, Romain Daubié, veut aller plus loin en autorisant les commerçants à publier les images de voleurs. Cette modification de la loi semble compliquée à mettre en œuvre pour les professionnels du droit. Les commerçants qui ont recours à cette pratique risquent un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. Mais dans les faits, très peu de voleurs ont l’audace de porter plainte contre les commerçants qu’ils ont pris pour cible. TF1 | Reportage A. Bourdarias, G. Gruber, V. Ruckly