Affiches de campagne pour les législatives 2024 : la grande confusion

Dans cette circonscription du Rhône, si vous êtes électeurs de droite, faire son choix relève un peu du casse-tête. En concurrence, un candidat LR traditionnel, et un autre candidat LR Ciotti allié au RN. Vous n'y comprenez plus rien. Un grand flou partout avec des partis qui explosent. La gauche aussi n'échappe pas à cette cacophonie dans les affiches. Raquel Garrido affiche en grand le Nouveau Front populaire. C'est un casse-tête pour les électeurs, mais aussi pour les imprimeurs, dont les rotatives tournent sans discontinuer, pour imprimer tracts et affiches. Urgence pour imprimer, urgence aussi pour communiquer. Et dans la majorité, un choix largement partagé, ne pas s'afficher avec le président de la République. Si certains posent avec le Premier ministre, la plupart misent sur eux-mêmes. Il vous reste donc douze jours pour faire votre choix. Et pour ces élections législatives, plus que jamais, tracts et programmes sont indispensables pour vous y retrouver. Ils arriveront très prochainement dans votre boîte aux lettres. TF1 | Reportage M. Chantrait, E. Assalit, S. Humblot, E. Rigaud, Q. Russel, S. Deshaies, F. Jolfre