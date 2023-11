Affouage : la tradition pour se chauffer moins cher

Cet homme coupe un arbre qui ne lui appartient pas. C’est une parcelle de la forêt de sa commune, mais il a obtenu le droit de l’exploiter par tirage au sort. Voilà le principe de l’affouage. Ce lundi matin, en mairie de Sécheval (Ardennes), il faut patienter pour tirer au sort une ou plusieurs parcelles de forêt, à condition d’être habitant du village, mais pas uniquement. "Le bois doit être pour la personne, qu’elle ne sorte pas de la commune. Ça ne doit pas faire l’objet de ventes. Elle doit être réservée à la personne qui la tire", explique Hervé Valsesia, adjoint au maire. Depuis le Moyen Âge, l’affouage est pour les communes un moyen d’aider les habitants à se chauffer à moindre coût : plus de 600 euros d’économies par parcelle exploitée. Il faut aller couper son bois en forêt et le faire sécher. L’affouage permet aussi aux communes d’entretenir leurs forêts avec l’aide des techniciens de l’ONF. Il y a de quoi permettre à la commune de pratiquer encore longtemps l’affouage et aux habitants de Sécheval de passer l’hiver bien au chaud sans se ruiner. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse