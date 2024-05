Affrontements à Givors : des voitures de police incendiées

Elles sont à peine reconnaissables. Voilà ce qu'il reste de deux voitures de la police municipale, incendiées. Il est 22h15 samedi soir, lorsqu'une trentaine de jeunes auraient mis le feu à un parking fermé de la mairie, un feu arrêté juste à temps. Car à l'intérieur, il y a un gardien et sa famille. Ces incidents feraient suite à l'interpellation pour violence aggravée de cinq mineurs quelques heures plus tôt, âgés de douze à 17 ans. Une violence à laquelle se livrerait des mineurs de plus en plus jeunes que les habitants condamnent : "que ce soit les véhicules de la police, les véhicules des gens qui travaillent et qui n'ont rien demandé, ce n'est pas quelque chose de normal" ; "ce n'est pas bon, ça met une mauvaise image". Dans cette ville de 20 000 habitants, certains nous confient que leur voiture a déjà été incendiée et que les incidents se multiplient depuis quelques jours. La préfecture annonce des moyens supplémentaires, des renforts de police sont attendus dès ce dimanche soir. TF1 | Reportage G. Charnay, B. Gereys