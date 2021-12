Affûteur-rémouleur, un métier qui se raréfie

Chaque vendredi matin à Languidic (Morbihan), une musique précise est attendue. C'est le bruit du couteau en train d'être affûté. Gérard Le Bouedec est l'un des très rares affuteurs-rémouleurs itinérants. Deux jours et demi par semaine, le rémouleur de 68 ans installe son stand et affûte tout ce qu'on lui apporte. Sa réputation n'est plus à faire. En moyenne, on compte trois euros le couteau ou la paire de ciseaux, entre quatre et dix euros l'outil de jardin. Le savoir-faire du rémouleur arrange bien les commerçants du marché. Ce que Gérard n'aiguise pas sur place, il le rapporte chez lui. Son garage s'est transformé en véritable atelier. Intarissable sur son métier, il explique qu'il n'y a pas de différence entre affûteur et rémouleur. Il a passé la moitié de sa carrière comme affûteur dans une scierie. Arrivé à l'âge de la retraite, il a continué dans cette voie. Débrouillard, Gérard se déplace aussi avec sa meule, directement chez les restaurateurs. L'amour du travail bien fait, un métier d'autrefois qu'il compte bien exercer encore quelques années. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens