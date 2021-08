Afghanistan : des vétérans français témoignent

Pour beaucoup d'entre eux, l'Afghanistan aura été une mission maudite. Elle reste aujourd'hui encore un traumatisme pour les militaires français. Les combats acharnés contre les Talibans ont laissé des traces indélébiles sur le corps comme dans l'esprit. Le caporal-chef Julien Bry a passé six mois sur le sol afghan dans l'uniforme de l'armée française. Alors, les images du retour des Talibans sont pour lui une nouvelle cicatrice. "Ce qui me fait le plus mal, c'est de s'être investi pour aider un pays à être autonome et de se retrouver au final, quelques années après, avec ce bilan-là", déclare-t-il. Au total, ce sont près de 70 000 soldats français qui ont foulé le sol afghan entre 2001 et 2014, date du retrait des troupes. Antoine Daoust était l'un de ces militaires. Six mois passés sur place où il a vu la mort partout autour de lui. Mais il est toujours convaincu : ses camarades tués ne l'ont pas été pour rien. "Dans le fond, personne n'est mort pour rien. Redonner le sourire à une population qui était sous le joug de la tyrannie, ça vaut tous les sacrifices", témoigne-t-il.