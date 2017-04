Une nouvelle fois, les États-Unis ont démontré leur force. Après le bombardement d'une installation de l'armée syrienne il y a une semaine, les Américains ont largué la plus puissante bombe non nucléaire jamais utilisée. L’engin appelé "la mère de toutes les bombes" pèse plus de 10 tonnes. Un premier bilan évoque 36 djihadistes tués.