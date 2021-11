Afghanistan : Kaboul au bord de la famine

Au beau milieu de la rue, la scène nous surprend : une mère avec sa petite fille qui mendient. Un peu plus loin, nous croisons d'autres femmes, assises par terre avec leurs enfants, au regard inquiet. La nuit tombe et elles attendent que quelqu'un veuille bien leur acheter du pain. "On n'est pas des mendiantes, on travaillait avant, mais il n'y a plus de travail depuis les talibans, on n'a plus de quoi nourrir nos enfants", clame Hadia. L'hiver arrive si vite ici. Kaboul sera bientôt au bord de la famine avec un gouvernement islamiste totalement impuissant. Dans ce quartier populaire, là encore, des mères de famille demandent de l'aide. L'une d'elles explique aux talibans qu'elle n'a plus d'argent pour nourrir ses enfants et pour payer son loyer. Les habitants de Kaboul vivent dans une pauvreté extrême depuis l'arrivée des talibans à Kaboul. Sur ce marché, on vend des fruits et légumes venant d'Iran et du Pakistan, mais les prix se sont envolés. Tout à côté, des gens font la queue devant une banque afghane pour récupérer 200 dollars. Mais comme il n'y a plus assez d'argent pour tout le monde, ils devront revenir mercredi. Quid des commerces de la ville ? TF1 | Reportage L. Boudoul, P. Véron