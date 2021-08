Afghanistan : la commune normande de Colombelles prête à accueillir des réfugiés

À Colombelles (Calvados), des familles pourraient trouver refuge. Le maire se dit prêt à les accueillir. Et si certains habitants n'y sont pas favorables, d'autres comprennent cette volonté : "j'estime que c'est tout à fait normal de soulager un peu ce peuple qui vit dans la misère". La commune ne pourrait accueillir qu'une ou deux familles, mais le maire compte sur un élan collectif et national de solidarité. En 2020, Colombelles a déjà accueilli une famille de réfugiés afghans. Ils ont trouvé un logement, scolarisé les enfants et régularisé leur situation. Allah Mohamed était traducteur pour l'armée française en Afghanistan. "Il nous a aidés, car il sait que si je retourne en Afghanistan et que les Talibans nous trouvent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent", témoigne-t-il. Aujourd'hui, une partie de sa famille est toujours en Afghanistan. Ils ont quitté leurs maisons et tentent de prendre un vol vers l'Hexagone depuis Kaboul. Dans le pays, plusieurs villes, comme Lille, Grenoble ou Clermont-Ferrand, sont volontaires pour accueillir des réfugiés afghans.