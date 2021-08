Afghanistan : la fondatrice française d'une ONG à Kaboul témoigne

Depuis l'arrivée des talibans à Kaboul, elle ne vit plus. Aujourd'hui, Ariane Hiriart est physiquement dans l'Hexagone dans sa famille, mais son cœur est toujours en Afghanistan, le pays où elle vit depuis 21 ans. À Kaboul, elle a créé une ONG qui scolarise 400 élèves dont beaucoup de femmes et d'enfants, qu'elle a l'impression d'avoir abandonné. En contact avec la cellule de crise du Quai d'Orsay, elle fait tout pour exfiltrer les institutrices et les membres de son équipe en danger de mort. Elle a reçu une photo indiquant que le tchador s'impose désormais à toutes. Submergée par l'émotion, elle se sent impuissante et surtout, elle ne croit absolument pas que les talibans ont changé. Avant leur entrée à Kaboul, la charia était déjà en vigueur. Les témoignages qu'elle reçoit font froid dans le dos. Elle a écrit un livre pour collecter des fonds, mais c'était aussi pour cela qu'elle était revenue dans l'Hexagone. Elle a déjà son billet de retour pour Kaboul et elle veut y retourner dès que possible.