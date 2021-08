Afghanistan : les habitants de Kaboul face au manque d’argent

On voit de plus en plus de monde dans les rues de Kaboul. Comme si les habitants se sentaient à nouveau en sécurité, comme si une vie normale reprenait son cours. Enfin, un semblant de vie normal. Sur ce marché très populaire ce mercredi matin, les produits frais ne se vendent pas. "Personne n'a plus d'argent pour acheter les fruits et légumes car il n'y a plus de cash, les prix augmentent et les gens ne reçoivent plus de salaire", confie ce commerçant. Depuis l'arrivée des talibans, c'est toute l'économie du pays qui s'effondre. Tous les produits importés, pas seulement la nourriture mais les habits, les matériels de construction et les voitures aussi sont concernés. Beaucoup de choses n'entrent plus dans ce pays à l'heure actuelle puisque les six frontières terrestres sont encore fermées à ce jour. Le seul commerce qui fonctionne en ce moment c'est la vente d'abayas et de voile intégral. Et pour cause, "toutes les femmes veulent racheter des abayas et des burqas à cause des talibans", confie ce vendeur. Car c'est désormais la loi islamique des talibans qui est devenue la règle de vie quotidienne ici.