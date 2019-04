"Agapé", le nouvel album de Shy'm

Direction Montmartre pour un rendez-vous avec Shy'm, actrice, présentatrice télé, chanteuse et influenceuse mode. Elle est l'une des rares chanteuses du pays à chorégraphier ses shows et à danser sur ses chansons. Cette reine du R&B convertie à la musique pop a sorti son septième album intitulé "Agapé", qui signifie amour divin et inconditionnel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.