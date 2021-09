Agen sous les eaux : les habitants à l’heure du nettoyage

Il n'aura fallu que deux heures pour emporter une partie de la vie de Françoise. "Je n'ai plus de chaudière, elle est morte. La machine à laver aussi", lance-t-elle. Les trombes d'eau de la soirée ont dévasté son rez-de-chaussée. Elle n'en a pas dormi de la nuit. Avec 130 mm d'eau en deux heures, c'est un record à Agen (Lot-et-Garonne). L'équivalent de deux mois de pluie est tombé dans la ville pour finir dans les rues en cuvette. Dans la nuit, un habitant a commencé à vider l'eau avec les moyens du bord. Ce jeudi matin, de nombreuses voitures sont hors service. "Ma voiture ne va plus marcher et tout a été jeté. Je viens d'appeler l'assurance et franchement, ils ne sont pas trop aidant", déplore une habitante. Chez un homme, les murs ont commencé à se décoller à cause d'un mètre d'eau. La force de l'orage a provoqué de nombreuses infiltrations dans les toitures. Trop de poids pour le plafond d'un restaurant, il a cédé dans la soirée. Désormais, les sinistrés attendent les experts des assurances.