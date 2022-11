Agents en grève, les écoliers en doudoune

Ils ont ressorti les manteaux et les bonnets comme en hiver. Depuis lundi, il n'y a pas de chauffage dans les écoles lyonnaises. Les parents ont reçu un mail de la ville leur demandant d'habiller chaudement les enfants. "On a sorti ce matin les affaires de ski" ; "On a mis une ou deux épaisseurs de plus", témoignent des parents. En cause, une grève des agents de la mairie qui demandent une augmentation de salaire. Pour protester, ils n'ont pas allumé les chaudières dans les écoles maternelles, primaires, mais aussi les crèches. Les enseignants témoignent à visages cachés. Si certains parents tentent de relativiser, d'autres ne cachent pas leur exaspération. Pour un père de famille, pas question de rester les bras croisés. "Moi, je vais proposer un chauffage à la maîtresse. Pas du tout écologique, mais au moins, c'est un chauffage qui permet en cinq minutes de remonter de trois à quatre à degrés une pièce". À la mairie, une réunion est en cours avec les syndicats. Si le conflit perdure, certaines crèches ne pourront plus accueillir les nourrissons dès demain. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys