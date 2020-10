Aggravation de l’épidémie : les infirmières libérales croulent sous les tests PCR

Ce n'est pas uniquement dans les hôpitaux que l'on s'inquiète de la recrudescence de l'épidémie. Les infirmières libérales, elles aussi, sont débordées. En plus de leur travail habituel, elles doivent assurer de nombreux tests Covid. En outre, un équipement de protection est de mise alors que l'Etat ne fournit plus des masques depuis le 5 octobre. A Limoges (Haute-Vienne), Marie-Agnès Treillard est au bout de la rupture. Cette infirmière libérale ne compte plus les kilomètres et les patients concernés par le coronavirus depuis dix jours. Elle pointe également du doigt les pouvoirs publics qui n'auraient pas du tout anticipé la deuxième vague. Les professionnels du secteur redoutent de continuer ainsi pendant de longs mois, dans cette lutte contre l'épidémie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.