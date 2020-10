Aggravation de l'épidémie : quel est l'objectif du reconfinement ?

Si on regarde ce qui s'est passé durant la première vague, il a fallu attendre trois semaines après le début du confinement pour voir diminuer le nombre de patients en réanimation. Toutefois, nous ne sommes pas aujourd'hui dans la même situation, car la dynamique de l'épidémie est différente. En mars dernier, un malade en contaminait trois personnes et aujourd'hui, c'est deux fois moins. Il est probable qu'on dépasse largement le pic du printemps dernier dans les réanimations. Le virus circule activement partout dans l'Hexagone, pourtant, deux régions étaient principalement concernées en mars, à savoir l'Île-de-France et le Grand Est. Actuellement, les services de réanimation sont extrêmement tendus. Il est fort probable que quatre semaines ne suffiront pas pour retrouver une vie normale. Emmanuel Macron a déjà donné rendez-vous dans quinze jours pour annoncer de nouvelles mesures, si la situation ne s'améliore pas d'ici là.