Une policière agressée au couteau près de Nantes

L'individu s'est enfui à pied. Dès que l'alerte a été donnée après 10h30, un important dispositif de gendarmerie a été mis en place. En tout, 240 gendarmes ont quadrillé le secteur et bouclé tous les environs de La Chapelle-sur-Erdre. Tous les établissements scolaires et écoles ont été sécurisés. Le suspect était considéré comme dangereux. Un appel à la population avait donc été lancé pour restreindre la circulation et limiter les déplacements vers le centre-ville. L'individu qui était toujours en fuite à 13h est finalement décédé en début d'après-midi. Le GIGN et trois brigades cynophiles avaient été dépêchées sur place.Trois hélicoptères ont survolé en permanence La Chapelle-sur-Erdre et ses environs.