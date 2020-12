Agression de Michel Zecler : policiers mis en examen et écroués, une décision rare

Les quatre policiers soupçonnés d'avoir passé à tabac Michel Zecler ont été suspendus. Deux autres agents impliqués dans cette agression sont placés sous contrôle judiciaire. D'après Georges Brenier, "c'est rarissime et très symbolique. La justice a voulu taper fort pour éviter d'apparaître trop complaisante et laxiste vis-à-vis des forces de l'ordre". Désormais, l'enquête se poursuit et d'autres agents vont être interrogés pour savoir si des insultes racistes ont été prononcées. Pour trois d'entre eux, les juges ont retenu le faux en écriture publique. Concrètement, cela veut dire qu'ils sont soupçonnés d'avoir menti et d'avoir inventé les scènes pour se dédouaner. C'est en quelque sorte la ligne rouge à ne pas franchir pour les policiers et les gendarmes. Il s'agit d'un crime punissable de quinze ans de prison. Cette affaire laisse un goût amer pour de nombreux policiers. Certains sont écoeurés d'être considérés comme des brutes épaisses, sans foi ni loi. D'autant plus qu'un policier a été lynché lors des manifestations à Paris. De nombreux autres incidents ont également eu lieu dans d'autres villes avec 98 policiers et gendarmes blessés.