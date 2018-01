Agression de Vendin-le-Vieil : le syndicat pénitenciaire a lancé une mobilisation nationale

Après l'agression de trois surveillants pénitenciers, une opération "prison morte reconductible" a été organisée par le syndicat pénitencier à Fresnes. Environ 150 surveillants avaient dressé et incendié des barricades avant d'être délogés par les Compagnies républicaines de sécurité. Les gardiens réclament davantage de moyens pour assurer leur sécurité à Vendin-le-Vieil là où tout a commencé. Le directeur a d'ailleurs démissionné ce matin. Ce sujet a été diffusé dans le journal téléorganisé par les Syndicats, visé de 13h du 15/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.