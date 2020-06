Agression d'un policier à Lyon : une semaine après, Alexandre reste traumatisé

Alexandre a été passé à tabac par une douzaine de jeunes à Lyon, alors qu'il rentrait d'une soirée avec sa compagne. Le policier de 34 ans souffre d'une triple fracture et d'une luxation du tendon d'Achille. Sa compagne, elle, est également blessée. Trois suspects ont été interpellés et mis en examen. Après huit jours d'hospitalisation, il est hébergé chez des proches et dit ne plus pouvoir rentrer chez lui.