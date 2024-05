Agressions, insultes... des médecins témoignent

Le docteur Adrien Durand a reçu une menace de mort par e-mail. Un SAS de protection, des caméras de sécurité, depuis il a largement sécurisé son cabinet. Il a porté plainte, mais reste sans nouvelles de la justice quelques mois plus tard. En Occitanie, les deux tiers des médecins témoignent de violences diverses de la part des patients, notamment à SOS Médecins. Ici, on reçoit jusqu'à minuit. Et le soir, un vigile a dû être recruté. Le docteur Matthieu Roué continue à faire la visite à domicile. Service d'autant plus précieux que les généralistes sont débordés. Là encore, la violence a des conséquences concrètes. Certaines femmes médecins ont tout simplement renoncé aux visites. Cette visite va se révéler cruciale pour cette dame. Des ambulanciers vont l'emmener. Le phénomène est le même dans les communes plus rurales. À Bagnols-sur-Cèze (Gard), ce médecin, lui aussi, a été agressé verbalement et menacé. La police est intervenue. Le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation contre ces violences. Mais la profession demande une meilleure prise en compte. TF1 | Reportage G. Bellec, B. Sisco, S. Roland