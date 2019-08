Agressions : le ras-le-bol des pompiers

Depuis dix ans, le nombre d'agressions contre les policiers et les pompiers a augmenté de 20% chaque année pour atteindre les 23 000 en 2019. Ces derniers s'en plaignent particulièrement et sont en grève depuis la fin du mois de juin 2019. En effet, ils encaissent 110 agressions par jour, sans parler des insultes. Ils réclament ainsi davantage de moyens lors des interventions et une meilleure coordination de l'Etat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.