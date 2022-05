Agressivité au volant : c'est de pire en pire

Près de 57% des Français ont peur des incivilités au volant. Parmi lesquels figurent des qualificatifs ou quelques gestes d'impatience. "Les enfants vous raconteraient beaucoup de choses de ce qui se passe dans l'habitacle. Les noms d'oiseaux, ça peut sortir de temps en temps, mais ça reste généralement dans les fenêtres fermées", témoigne un conducteur. Un peu plus sérieusement, certains ont même des comportements qui peuvent être dangereux. "On monte sur les trottoirs. On fait des petits débordements. Ça peut nous arriver", confie un automobiliste. Le volant peut effectivement rendre fou. Quelques-uns deviennent même violents. Heureusement, il y a encore un peu de courtoisie, même de l'entraide entre conducteurs. Yann est tombé en panne devant la maison de Frédéric, juste avant d'aller au travail. "J'allais au travail ce matin et j'ai eu une panne. J'étais bloqué devant la maison de monsieur", "Je crois qu'on n'est pas très bon mécanicien tous les deux", racontent-ils. TF1 | Reportage M. Fiat, B. Agirbas