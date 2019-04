Des agriculteurs belges viennent illégalement faire pousser leurs pommes de terre dans le pays

En Belgique, les agriculteurs n'ont plus de place pour faire pousser leurs pommes de terre. Ceux-ci se rendent alors sur notre territoire en louant des terres agricoles. Dans les Hauts-de-France, 80% des agriculteurs sous-louent leurs terres. Ils peuvent même toucher jusqu'à 1 500 euros en faisant exploiter leurs parcelles par des Belges, une spéculation foncière pourtant interdite. Quelles en sont les raisons ? Quid des conséquences ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.