Agriculteurs : la contestation gagne du terrain

Ils viennent de rejoindre le mouvement. Des dizaines de tracteurs, ici sur l'A16 dans l'Oise, près de Beauvais, tous réclament de meilleures conditions économiques pour leurs activités. Les mines sont graves, les agriculteurs parlent d'un conflit de longue durée. Les gendarmes observent. Aucun ordre d'évacuation n'a été donné. Les usagers de l'autoroute, ici au sud de Lyon, se disent souvent solidaires de ces revendications. Le mouvement est parti il y a six jours du sud-ouest de l'Hexagone en Occitanie. Blocages de plusieurs autoroutes dans les régions de Toulouse, Agen et Bayonne. Aujourd'hui, les agriculteurs bloquent également l'A7, près de Lyon, l'A16 dans l'Oise et l'A4 près de Strasbourg. Ce mardi matin à Carbonne (Haute-Garonne), au sixième jour de leur mouvement, ces agriculteurs affirment que la réunion lundi à Matignon ne change rien. Durant la nuit, les jeunes agriculteurs de Moselle ont démonté les barrières du péage du Saint-Avold laissant passer les poids lourds qui affichent leur soutien au mouvement. TF1 | Reportage B. Christal