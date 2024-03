Agriculteurs : les aides promises ont-elles été versées ?

Ces derniers temps, Laure Serres, céréalière en Haute-Garonne, passe plus de temps devant son ordinateur que dans ses champs, avec une interrogation : a-t-elle finalement reçu la totalité des aides de la politique agricole commune ? Impossible de se connecter depuis vendredi soir. La dernière fois qu'elle a consulté son dossier en ligne, il manquait encore 4 000 euros sur les 27 000 auxquels elle peut prétendre. La date butoir promise par le gouvernement, le vendredi 15 mars. Si les aides générales de la politique agricole commune ont été versées aux agriculteurs, comme prévu par le gouvernement, il reste les versements liés à des critères plus spécifiques comme le bio, les légumineuses, ou encore la protéine. À l'autre bout de la Haute-Garonne, Jean-François n'en a pas encore vu la couleur. Environ 5 000 euros ne sont toujours pas reçus. Un retard dans les paiements qui soulève à nouveau certaines crispations. Une première mobilisation est prévue lundi dans le département. Près de 100 agriculteurs attendus au nord de Toulouse. TF1 | Reportage S. Petit, C. Bélard