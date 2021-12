Agriculteurs : les enseignements du recensement décennal

En dix ans, ce sont 100 000 exploitations agricoles qui ont disparu. Cela représente tout de même une ferme sur cinq. Et ce n'est pas nouveau puisque la tendance est amorcée dans les années 70. En ce qui concerne la surface agricole, elle reste quasiment inchangée et représente toujours la moitié de notre territoire. C'est en fait la taille des exploitations qui augmente, 69 hectares en moyenne aujourd'hui, soit 25% de plus qu'il y a dix ans. Ce sont des exploitations plus grandes pour mieux lutter contre les poids lourds mondiaux et gagner en compétitivité. Autre enseignement majeur du côté du bio. En dix ans, les surfaces bio ont été multipliées par trois. Elles représentent aujourd'hui un peu plus de 12% de la surface agricole. Et pour la première fois, les inscriptions dans les lycées agricoles augmentent avec un nouveau profil de candidats qui ne sont pas directement issus du monde agricole. M. Croccel