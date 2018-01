Les agriculteurs dans le Lot risquent de perdre leurs subventions

Dans le Lot, il existe une zone agricole classée défavorisée par le fait que le sol est principalement recouvert de roches. Depuis plus de 40 ans, les éleveurs du secteur sont soutenus par des aides européennes au titre des zones défavorisées. Mais celles-ci sont actuellement remises en question. Cela inquiète énormément ces éleveurs qui devront peut-être se reconvertir vers d'autres métier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 04 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.