Comment les agriculteurs prédisent-ils les tendances de l'hiver à venir ?

A Saint-Clément, dans l'Allier, les agriculteurs ont leurs propres astuces pour prédire les tendances de l'hiver à venir. Jean-Paul, un passionné de jardinage à la retraite, se réfère à la direction du vent le jour de la Saint-Martin et à l'aspect de la peau de ses oignons. A quelques kilomètres de là, Jean prédit le climat en scrutant les différentes lunes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.