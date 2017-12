Des agriculteurs retraités devront rembourser un trop-perçu de pensions à la MSA

Plus de 250 000 agriculteurs retraités vont devoir rembourser le versement d'une partie de leurs pensions après une erreur de calcul de la Mutualité sociale agricole (MSA). Cette dernière leur réclame 412 euros alors qu'ils touchent à peine 900 euros par mois pour une carrière complète. Malgré la proposition d'un échelonnement sur trois à quatre mois du remboursement des sommes indûment versées, les retraités agricoles ne décolèrent pas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/12/2017 présenté par Jean-Pierr Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.