Agriculteurs sur les marchés : "Achetez français !"

Pour eux, pas question d’arrêter la mobilisation. Les annonces du gouvernement sont très loin d’avoir convaincu ces agriculteurs. "J’ai fait deux heures de route pour venir revendiquer un revenu paysan, un accès à l’installation paysanne pour les jeunes, une aide au renouvellement des générations dans les fermes", confie l’un d’entre eux. Un autre pointe également le maintien des accords de libre-échange, avec une "concurrence déloyale" et des "conditions de travail qui sont pratiquées à l’étranger". La manifestation a traversé ce samedi matin un marché du centre-ville de Nice (Alpes-Maritimes), avec un mot d’ordre : "unissons-nous". Baptiste Roy, l’un des leaders du mouvement, regrette que de nombreuses tentes de ce marché très fréquenté proposent des produits importés de l’étranger. "On est un peu noyé dans l’agriculture mondialisée", affirme-t-il. Il tente d’établir le dialogue avec des consommateurs et des marchands, parfois bien obligés de reconnaître les désavantages des fruits français. La Confédération paysanne pourrait renouveler ce type d’action dans les prochains jours. TF1 | Reportage J. Garrel, C. Guérard