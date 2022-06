Agricultrices de mère en fille

Elles arborent le même sourire. Isabelle, Sylvie et la petite fille Axelle sont trois femmes passionnées. Ce sont trois générations d'agricultrices au sein d'une même famille. L'exploitation au pied du village de Lauzerte (Tarn-et-Garonne) a été créée par les arrière-grands-parents. C'est la mamie qui est la plus fière de ce trio. Avec leurs vaches, elles tissent un lien très affectueux, presque maternel. Au lever du jour, à l'heure de la traite, Axelle est la première à être debout. À 22 ans, la jeune femme vient de s'installer aux côtés de sa mère et de sa grand-mère. À 66 ans, Isabelle n'a pas encore pris sa retraite. Elle travaille à tous les postes et passe le relais en douceur. Chaque jour, 400 litres de lait sont récupérés. Si les grands-parents vendaient la production exclusivement à une coopérative, Sylvie a choisi d'en transformer une partie. La laiterie est devenue fromagerie. Grâce aux cours d'Axelle, toutes se sont familiarisées avec les nouvelles réglementations. Elles ont appris de nouvelles techniques. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.V. Fournis