Agriculture : culture et consommation de la pomme

C'est le dernier jour de notre semaine spéciale agriculture. Pour l'occasion, notre plateau s'est transformé en cour de ferme. Ce vendredi, la journaliste Hélène Grégoire nous parle de notre fruit préféré : la pomme. Nous en mangeons dix-sept kilogrammes chacun par an, soit une pomme tous les trois jours. Le fruit est cultivé un peu partout dans l'Hexagone, principalement dans le Tarn-et-Garonne, autour de la Loire, mais aussi en Provence et dans les Alpes. Quant aux variétés, il en existe plus de 10 000. Mais malheureusement, nous ne trouvons qu'une dizaine dans les rayons et sur les marchés.