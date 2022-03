Agriculture : des retrouvailles au Salon, deux ans après

Voici l’un des plus grands plaisirs d’Olivier Lasternas, éleveur bovin de Saint-Cyr-Les-Champagnes (Dordogne), sur ce Salon : faire le tour des stands et retrouver ses copains. La joie pour l’éleveur de vaches Limousine de discuter avec l’éleveur de porcs. Partout, dans les allées ce matin, ces agriculteurs ont le sourire, celui des retrouvailles, après l’absence de l’année dernière. Renouer un lien social est l’est des objectifs de Frédéric Chambel, éleveur bovin de Combloux (Haute-Savoie). Le salon pour lui c’est beaucoup de travail, mais c’est aussi une belle respiration. Et Le meilleur endroit pour échanger et apprendre des problématiques des autres paysans, c’est autour d’une bonne table, avec de bons produits régionaux. Montrer son savoir-faire aux 500 000 visiteurs, mais aussi aux collègues d’à côté. Ce producteur du Poitou propose volontiers ces tourteaux et ces Corses s’arrentent facilement aux stands charentais. Bref, sur ce Salon des retrouvailles, le bonheur n’est pas que du côté des visiteurs. TF1 | Reportage Y. Hentgen, M. Derre, J. Clouzeau